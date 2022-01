एक किलोमीटर चौड़ा, 47 हजार kmph की रफ्तार, पृथ्वी की तरफ आ रहे एस्टेरॉइड से टेंशन में NASA

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 12: करीब एक किलोमीटर चौड़ा विशालकाय एस्टेरॉइड 47 हजार किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा है और इस खतरनाक एस्टेरॉइड ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माथे पर बल ला दिया है। ये विशालकाय एस्टेरॉइड 18 जनवरी को पृथ्वी के बेहद ही पास से गुजरेगा और चिंता इस बात की है, कि अगर एस्टेरॉइड की दिशा में परिवर्तन होता है, तो ये पृथ्वी पर भी गिर सकता है।

English summary

About one kilometer wide and at a speed of 47 thousand kilometers, the asteroid will pass very close to the Earth, which has put NASA in tension.