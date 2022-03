‘हम इतिहास में सही के साथ हैं,’ यूक्रेन युद्ध में चीन का रूस को खुला समर्थन, अमेरिकी धमकी बेअसर

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/वॉशिंगटन, मार्च 20: यूक्रेन युद्ध में चीन ने खुले तौर पर रूस का समर्थन कर दिया है और अमेरिकी धमकी एक बार फिर से चीन के सामने बेसअर साबित हो गई है। अमेरिका ने चीन को धमकी दी थी, कि अगर उसने रूस की मदद की, तो फिर उसे भी गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, जिसके जवाब में अब चीन ने कहा है कि, 'वह इतिहास में सही के साथ है'।

English summary

Responding to the US warning on the Ukraine crisis, China said, 'We are on the right side in history'.