oi-Artesh Kumar

मॉस्को, 14 जुलाई : लिथुआनिया को लेकर रूस और अमेरिका आमने-सामने आ गए थे। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश मास्को पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। इसके बाद नाटो देश लिथुआनिया ने (Lithuania and Russia conflict On Kaliningrad) भी रूस के परमाणु सैन्य किले कैलिनिनग्राद को रेल जरिए जाने वाले सामनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस पर रूस ने लिथुआनिया को चेतावनी दी थी की वह कैलिनिनग्राद पर खुलेआम लगाए गए शत्रुतापूर्ण प्रतिबंधों को तात्काल हटाए।



English summary

The European Union executive has said that sanctioned Russian goods could transit through the bloc’s territory by rail, after tensions between Moscow and EU member Lithuania escalated over trade with Russia’s Kaliningrad exclave.