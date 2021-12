बच्चों की जिंदगी पर कहर बरपा रहा ओमिक्रॉन, न्यूयॉर्क के अस्पतालों में क्षमता से चार गुना ज्यादा संक्रमित बच्चे

International

oi-Abhijat Shekhar

न्यूयॉर्क, दिसंबर 27: कोरोना वायरस के नये ओमिक्रॉन वेरिएंट में बच्चों की जिंदगी पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है और बच्चों को जिंदगी कैसे बचाई है, इस टेंशन ने पैरेंट्स की आंखों की नींद छीन ली है। अमेरिका के अस्पतालों में भर्ती होने वाले बच्चों की जिस तरह से तादाद बढ़ी है, उससे प्रशासन के पैरों तले जमीन को खिसका किया है। न्यूयॉर्क के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि, अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों में बच्चों की बाढ़ है और तस्वीरें दर्दनाक हैं।

English summary

The Omicron variant of the Korana virus is wreaking havoc in the US and more than 50 percent of hospitalized patients are children.