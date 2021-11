अफगानिस्तान को लेकर भारत में आठ देशों के शिखर सम्मेलन से तालिबान उत्साहित, जानिए किसने क्या कहा?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 10: भारत में अफगानिस्तान को लेकर आठ देशों के शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण के बाद उपजे हालातों पर चर्चा की गई है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को नई दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की अध्यक्षता की और कहा कि देश के घटनाक्रम का न केवल अफगानिस्तान के लोगों के लिए बल्कि उसके पड़ोसियों और क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। इस बैठक में रूस और ईरान के अलावा पांच मध्य एशियाई देश, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भाग ले रहे हैं।

भारतीय राफेल को टक्कर दे पाएगा पाकिस्तान का नया JF-17 युद्धक विमान? जानिए किसमें कितना है दम?

English summary

Eight-nation summit on the Afghanistan crisis is underway in New Delhi, in which Tajikistan and Iran have expressed concern over the current situation in the country.