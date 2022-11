ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें स्थान पर भारत, PM मोदी ने कहा, देश लालफीताशाही के लिए नहीं जाना जाता

International

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज बेंगलुरु टेक समिट (Bengaluru Tech Summit) का उद्धाटन करते हुए कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इस साल भारत 40 वें स्थान पर पहुंच गया है। 2015 में यह 81 वें स्थान पर था। यह कामयाबी भारतीय प्रतिभा के दम पर मिली है। पीएम मोदी ने टेली कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट (बीटीएस-22) के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया।

English summary

Prime Minister Narendra Modi shared a pre-recorded message for the silver jubilee edition of the Bengaluru Tech Summit (BTS 22) on Wednesday.The Department of Electronics, IT, Bt, S&T, Government of Karnataka along with Software Technology Parks of India has organized the 25th edition of Asia's largest Tech Event - Bengaluru Tech Summit.