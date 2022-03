तेल और गैस ही नहीं, परमाणु ऊर्जा में भी ‘बादशाह’ है रूस, फंसेगा US, भारत को उठाना चाहिए फायदा?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/मॉस्को, मार्च 21: रूस को भले ही अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों के जाल में बुरी तरह से फंसाने की कोशिश की हो, लेकिन तेल और गैस के क्षेत्र में रूस को फंसाने में पश्चिमी देश बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। हालांकि, अब पश्चिमी देशों ने रूसी ऊर्जा का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है, लेकिन यूरोपीय देशों के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम करना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया के कम से कम 32 से ज्यादा देश भी परमाणु ईंधन आपूर्ति श्रृंखला के लिए रूस पर निर्भर हैं। लेकिन, क्या अमेरिका रूसी परमाणु ईंधन पर भी प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेगा? और क्या भविष्य में भारत को भी अपने दोस्त से मदद लेनी चाहिए।

English summary

Russia is a big supplier not only of oil and gas, but also of nuclear materials and if it takes revenge, then the situation of at least 32 countries will get worse.