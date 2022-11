भारतीय सेना POK वापस लेने को तैयार! हलक में सूख गई पाकिस्तान की जान, बौखलाकर किया पलटवार

International

oi-Artesh Kumar

भारतीय सेना के POK( पाक अधिकृत कश्मीर) को वापस लेने के बयान पर इस्लामाबाद में भूचाल आ गया है। उसने भारत पर पलटवार किया है। इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने पाकिस्तान से कश्मीर को वापस लेने वाले बयान पर आपत्ति जताई है। आईएसपीआर ने इसे भारतीय सेना की भ्रमपूर्ण मानसिकता करार दिया है। बता दें कि, मंगलवार को भारतीय सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर को वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह बस भारत सरकार के आदेश का इंतजार कर रही है।

English summary

There has been an uproar in Islamabad on the Indian Army's statement of taking back POK (Pakistan Occupied Kashmir). The Inter-Services Public Relations (ISPR) has objected to the statement. he said The unwarranted statement of a high-ranking Indian Army Officer concerning pok is an apt manifestation of Indian Armed Forces’ delusional mindset.....