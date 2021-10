भयंकर भुखमरी के कगार पर उत्तर कोरिया, किम जोंग ने काले हंस की मीट खाने का जारी किया फरमान

International

oi-Abhijat Shekhar

प्योंगयांग, अक्टूबर 29: कुख्यात तानाशाह किम जोंग उन ने अपने सनक भरे फैसलों से उत्तर कोरिया को भुखमरी के मुहाने पर ला खड़ा किया है और कल किम जोंग उन ने देश के लोगों को आदेश किया था कि, सभी नागरिक साल 2025 तक कम खाना खाएंगे। जिसके बाद अब एक बार फिर से सनकी किम जोंग उन ने देश की जनता के लिए अगले एक साल के खाने का मेन्यू जारी किया है, जिसमें उसने उत्तर कोरिया के लोगों को भोजन की कमी दूर करने और स्वादिष्ठ भोजन करने के लिए 'काले हंस' के मांस को खाने के लिए कहा है।

English summary

The starvation crisis has reached the dire situation in North Korea, after which Kim Jong Un has asked the people of the country to eat black swan meat.