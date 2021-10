उत्तर कोरिया में भयानक खाद्यान्न संकट, भूखमरी के कगार पर पहुंचा किम जोंग का देश: UN रिपोर्ट

International

oi-Abhijat Shekhar

प्योंगयांग, अक्टूबर 23: उत्तर कोरिया को लेकर यूनाइटेड नेशंस की स्वतंत्र रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गये हैं और बताया गया है कि उत्तर कोरिया में लोगों ने खाद्यान्न संकट की वजह से आत्महत्या करना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि, कोविड 19 महामारी ने उत्तर कोरिया की कमर तोड़ दी है और ये देश अभी पूरी तरह से बेहाल हो चुका है।

English summary

The independent report of the United Nations on North Korea mentions frightening things and says that people in North Korea are becoming victims of starvation.