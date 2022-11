उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, बाज नहीं आएंगे किम जोंग उन

International

oi-Artesh Kumar

उत्तर कोरिया (North Korea) ने एक बार फिर पूर्वी सागर (eastern waters) की ओर बैलिस्टिक मिसाइल (ballistic missile) दागी है। दक्षिण कोरिया (South Korea) की सेना की ओर से यह दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, उत्तर कोरिया ने अमेरिका द्वारा क्षेत्र में दक्षिण कोरिया और जापान की सुरक्षा को लेकर दृढ़ प्रतिबद्धता जताने के जवाब में कड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू करने की धमकी देने के कुछ घंटों बाद यह कदम उठाया।

English summary

North Korea fired a ballistic missile toward its eastern waters on Friday, South Korea’s military said, a day after the North resumed its testing activities in an apparent protest over US moves to solidify its alliances with South Korea and Japan.