दरिद्र हो चुका है उत्तर कोरिया, लेकिन किम जोंग का सनक नहीं हुआ कम, अब इस हथियार को दागा

oi-Abhijat Shekhar

प्योंगयांग, नवंबर 07: पिछले हफ्ते चीन और रूस ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की थी कि, उत्तर कोरिया भुखमरी के विकराल दलदल में फंस चुका है और देश की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, लिहाजा यूनाइटेड नेशंस उत्तर कोरिया के ऊपर लगाए गये कई प्रतिबंधों को हटा ले, लेकिन दूसरी तरफ सनकी तानाशाह किम जोंग उन का हथियार प्रेम अभी भी कम नहीं हुआ है।

एक-एक निवाले के लिए तरस रहा है किम जोंग उन का उत्तर कोरिया, UNSC पहुंचे चीन और रूस

English summary

On the one hand, Russia and China are appealing to the UNSC to lift sanctions on North Korea, on the other hand Kim Jong Un is still testing weapons.