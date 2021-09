Video: Zoom पर इंटरव्यू दे रहीं मंत्री के बेटे ने दिखाई ऐसी चीज, सबसे सामने हो गई 'मम्मी' की बेइज्जती

International

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 02 सितंबर: कोरोना वायरस ने जब से पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैलाई है, तब से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। हालांकि स्थिति में सुधार होने के बाद फिर से लोगों का जीवन पटरी पर लौट रहा है, लेकिन अभी भी वर्क फ्रॉम होम और वीडियो मीटिंग का सिलसिला जारी है। इसी बीच हाल ही में न्यूजीलैंड की कैबिनेट मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उनके जूम कॉल मीटिंग के दौरान उनका बेटा अजीबोगरीब हरकत करता हुआ दिखाई दिया।

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. 🙄🤦🏽‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! 🥴 pic.twitter.com/oUbcpt8tSu