पेनिस जैसी हो गई इस शख्स की नाक, हमेशा उड़ता था मजाक, शर्मिंदगी से बचने के लिए उठाया ये कदम

oi-Abhijat Shekhar

न्यूयॉर्क, दिसंबर 26: दुनिया में इतनी तरह की बीमारियां हैं और उन बीमारियों के इतने तरह के असर हैं, कि कई बार लोगों को बीमारी के दर्द से नहीं, उस बीमारी की वजह से बनने वाले शीरीरिक लक्षण जीने नहीं देते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ही भी ऐसा ही हुआ है, जहां एक अजीब बीमारी की वजह से एक शख्स की नाक मर्दों के प्राइवेट पार्ट की तरफ निकल गई, जिसके बाद उसका जीना मुहाल हो गया था।

English summary

In New York, a man's nose had become like a private part and he took this step to avoid embarrassment.