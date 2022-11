न्यूयॉर्क में भीषण बर्फीला तूफान! शहर में इमरजेंसी लागू, ऐतिहासिक बर्फबारी के बाद सड़कों पर छह फुट बर्फ जमी

International

oi-Artesh Kumar

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भारी बर्फबारी हो रही है। खबर के मुताबिक लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। न्यूयॉर्क के जनता ने अभी तक ऐसी बर्फबारी कभी नहीं देखी। इस ऐतिहासिक हिमपात के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राज्य के लिए आपात स्थिति की घोषणा को मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस ने बताया कि बाइडेन प्रशासन ने शहर में कड़ाके की सर्दी और बर्फीले तूफान को देखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा संघीय सरकार ने बर्फीले तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में समन्वय अधिकारियों को नियुक्त किया है।

English summary

The White House said that US President Joe Biden had approved an emergency declaration for the state of New York after historic snowfall.