ओमिक्रॉन की बढ़ती चिंता के बीच बड़ी खुशखबरी, जल्द बाजार में आ सकती हैं कोरोना की दो दवाएं

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, दिसंबर 07: दक्षिण अफ्रीका में मिले चायनीज कोरोना वायरस के नये ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है और अभी तक इस बात की जानकारी मिलना बाकी है, कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इंसानों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन, वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि, ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कम असरदार साबित हो सकती हैं। इन सबके बीच एक अच्छी खबर आई है। रिपोर्ट है कि, कोविड-19 को लेकर जल्द दो बेहद असरदार दवाएं बाजार में आ सकती हैं।

There is great good news among the concerns of the Omicron variant. Two medicines regarding Kovid 19 may come in the market soon.