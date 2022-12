नेपाल में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? शेर बहादुर देउबा कांग्रेस के अंदर चुनाव जीते, कितने दिनों में नया PM?

नेपाल में पिछले महीने लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले गये थे, जिसमें एक बार फिर से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि केपी शर्मा ओली की पार्टी दूसरे नंबर पर है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Nepal Prime Minister Race: प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के हाथों में ही नेपाल की सत्ता रहने वाली है और नेपाली कांग्रेस के अंदर हुए मतदान में शेर बहादुर देउबा के ऊपर ही सांसदों ने भरोसा जताया है। नेपाल इलेक्शन कमीशन ने संसदीय नेता के लिए हुए चुनाव में शेर बहादुर देउबा की जीत की घोषणा की है। ये चुनाव नेपाली कांग्रेस के संसदीय बोर्ड के सदस्यों के बीच हुआ था, जिसमें 100 प्रतिशत सदस्यों ने वोट डाला था।



पाकिस्तान में आर्थिक संकट शुरू, रात 8 बजे तक ही खुलेंगे दुकान, विदेशी लेन-देन का भुगतान बंद

English summary

Sher Bahadur Deuba has won the elections held in Nepal Congress. Know who can become the next Prime Minister of Nepal?