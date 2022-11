नेपाल में हिन्दूवादी पार्टी बन सकती है किंगमेकर, क्या ओली हिन्दू राष्ट्र के वादे के साथ बनाएंगे सरकार?

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Nepal Election Result: नेपाल लोकसभा चुनाव में अभी भी वोटों की गिनती चल रही है और अभी तक आए रूझानों के मुताबिक इस बार हुए संसदीय चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि, अभी तक सभी सीटों के परिणाम सामने नहीं आए हैं, और वोटों की गिनती अभी भी जारी है, लेकिन उपलब्ध रुझानों से पता चलता है, कि देश "पूर्ण त्रिशंकु" संसद की ओर बढ़ रहा है। वहीं, ऐसे संकेत हैं, कि चुनाव पूर्व गठबंधनों में से कोई भी गठबंधन 275 सीटों वाले सदन में सरकार बनाने के लिए आवश्यक 50 प्रतिशत या 138 सीटों के बेंचमार्क को पार नहीं कर पाएगा। हालांकि, दोनों गठबंधनों ने लोगों से धैर्य बनाकर रखने को कहा है।

जनरल आसिम मुनीर कैसे बने इमरान खान के दुश्मन? शहबाज शरीफ ने भी अपने लिए खाई खोद ली?

English summary

There are chances of a hung parliament in Nepal elections 2022, so there is a possibility of the Hinduist Party becoming the kingmaker.