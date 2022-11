नेपाल चुनाव रिजल्ट में बड़े उलटफेर की संभावना, नेपाली 'केजरीवाल' की जबरदस्त जीत, जानें नतीजे

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Nepal Election Result: नेपाल में इस रविवार को खत्म हुए चुनाव के बाद अब वोटों की गिनती हो रही है और खबर लिखे जाने तक जो रूझान सामने आए हैं, उसमें जबरदस्त उलटफेर की संभावना बनती नजर आ रही है। अभी तक के रिजल्ट से संकेत मिल रहे हैं, कि ना सिर्फ नेपाल फिर से एक बार राजनीतिक अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि तमाम बड़े दलों के प्रति जनता में भारी असंतोष है। वहीं, महज 6 महीने पहले पार्टी बनाने वाले रबी लामिछाने, जिन्हें नेपाल का 'केजरीवाल' कहा जाता है, उनकी पार्टी को जबरदस्त वोट मिल रहे हैं। रबी लामिछाने की नई नवेली 'राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी' को उम्मीद के मुकाबले काफी ज्यादा सीटों पर जीत मिलती दिख रही है।

English summary

Big parties seem to be facing huge losses in the Nepal General Assembly elections and the new-born Rashtriya Swatantra Party seems to be coming in the role of kingmaker.