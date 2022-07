चांद पर सबसे पहले इन्होंने रखा था कदम, 50 साल बाद आज भी मौजूद हैं कदमों के निशान

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयार्क, 21 जुलाई : नासा ने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के चांद पर मौजूद कदमों के निशान का एक वीडियो जारी किया है। इस तस्वीर को देखना वाकई में किसी रोमांच से कम नहीं है। बता दें कि, नील आर्मस्ट्रांग (Neil Armstrong) के रूप में किसी इंसान ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। 16 जुलाई को अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में स्थित जॉन एफ कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र (Kennedy Space Center) से उड़ा नासा (NASA) का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 (Apollo 11 Spacecraft) चार दिन का सफर पूरा करके 20 जुलाई 1969 को इंसान को धरती से चांद पर लेकर पहुंचा था। यह यान 21 घंटे 31 मिनट तक चंद्रमा की सतह पर रहा।

It’s #InternationalMoonDay ! Today marks the anniversary of the Apollo 11 Moon landing – the first time that humans stepped on the surface of another world. This video from the Lunar Reconnaissance Orbiter shows the astronauts' tracks, still there after all this time. pic.twitter.com/LVDkFeEcYP

English summary

These famous words by astronaut Neil Armstrong have become immortal and a guiding light for space exploration across the world. Armstrong was the first man to walk on the Moon and over 50 years after that historic event, his marks are still present on the cratered lunar surface.