आर्टेमिस मिशन NASA को चांद पर पहुंचाएगा, अब 16 नवंबर को मून रॉकेट लॉन्च होगा

ट्रॉपिकल तूफान निकोल ( tropical storm Nicole) के फ्लोरिडा (Florida) में भारी तबाही कुछ दिनों बाद, नासा ने चंद्रमा पर आर्टेमिस मिशन को लॉन्च करने के तीसरे प्रयास के लिए हरी झंडी दे दी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी जिम फ्री ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि एक लॉन्च प्रयास जो 14 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया था, अब 16 नवंबर को होगा। बता दें कि करीब 50 साल बाद अपने मून मिशन आर्टेमिस-1 (Artemis-1 Moon Mission) के जरिए इंसानों को चांद पर दोबारा भेजने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, आर्टेमिस-1 एक मानवरहित मिशन है। नासा के मेगारॉकेट के जरिए ओरियन क्रू कैप्सूल (Orion crew capsule) को चांद तक भेजा जाएगा।

Days after tropical storm Nicole battered Florida, Nasa has given a green signal for the third attempt to launch the Artemis mission to Moon. The American space agency will attempt to launch the ambitious mission during a two-hour launch window on November 16 for a trip to the Moon.