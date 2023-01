आखिरकार वैज्ञानिकों को मिल गया पृथ्वी जैसा ग्रह, साइज भी बराबर, क्या यहां भी रहेंगे इंसान?

नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एकमात्र ऐसा टेलीस्कोप है जो सौरमंडल के बाहर पृथ्वी के आकार के ग्रहों के वायुमंडल का पता लगा सकता है। जब से यह लॉन्च हुआ है, नासा के लिए ये बहुत प्रभावी साबित हुआ है।

NASA James Webb Space Telescope: नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जब से लॉन्च हुई है, लगातार शानदार काम कर रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अक्सर आकाशीय पिंडों की तस्वीरों से लोगों को मंत्रमुग्ध करती रहती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार सौर मंडल के बाहर एक ग्रह खोज निकाला है, जो हमारे पृथ्वी ग्रह के लगभग समान आकार का है। औपचारिक रूप से सौर मंडल के बाहर स्थित खगोलीय पिंड का नाम LHS 475 b रखा गया है। इसका आकार भी पृथ्वी के आकार का है। बताया जा रहा है कि यह पृथ्वी की ही तरह एक चट्टानी ग्रह है। नासा ने अपने ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) के डेटा को देखकर पता चलता है कि इसका साइज भी बिल्कुल पृथ्वी ग्रह जैसा है।

41 light-years away is the small, rocky planet LHS 475 b. At 99% of Earth’s diameter, it’s almost exactly the same size as our home world. This marks the first time researchers have used Webb to confirm an exoplanet. https://t.co/hX8UGXplq2 #AAS241 pic.twitter.com/SDhuZRfcko