भीषण रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ते ऐस्टरॉइड से स्पेसक्राफ्ट की होगी टक्कर, पृथ्वी को बचाएगी NASA

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अक्टूबर 06: धरती की रक्षा के लिए नासा अब तक के सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देने जा रहा है। नासा ने घोषणा की है कि वो इस साल के अंत में धरती की तरफ आ रहे एक ऐस्टरॉइड की टक्कर अपने स्पेसक्राफ्ट से करवााएगा। नासा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि धरती पर मौजूद इंसानों को ऐस्टरॉइड से बचाने के लिए नासा इस मिशन को अंजाम दे रहा है।

English summary

NASA will get its spacecraft to collide with the asteroid moving towards the earth at a very high speed. This mission of NASA will be launched to protect the Earth.