NASA एडमिनिस्ट्रेटर का दावा, धरती पर आते हैं एलियंस, उनकी शक्ति हमारे लिए चिंताजनक

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 29: नासा के एडमिनिस्ट्रेटर और पूर्व अंतरिक्ष यात्री बिल नेल्सन के एलियंस को लेकर बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। नेल्सन का बयान उस वक्त आया है, जब पेंटागन ने एलियंस और यूएफओ को लेकर कन्फ्यूज करने वाला रिपोर्ट सार्वजनिक किया है, जिसमें अमेरिका में 144 यूएफओ देखे जाने की पुष्टि की गई है। पेंटागन की गोपनीय रिपोर्ट को देखने के बाद नासा के अधिकारी और पूर्व अंतरिक्षयात्री ने कहा है कि 'रिपोर्ट में वही लिखा है, जो हमने सोचा था'। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर ने इशारों में कहा है कि धरती पर एलियंस आते हैं और हमें उनकी शक्ति से चिंतित होनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हें पहचान करने में हर बार नाकामयाब साबित होते हैं।

English summary

NASA administrator and former astronomer Bill Nelson has claimed that aliens keep coming to Earth and their power is worrying for us.