नेफ्ताली बेनेट बने इजरायल के नये प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र मॉडल पर बनाई है सरकार!

नई दिल्ली, जून 14: कभी बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे करीबी रहे नेफ्ताली बेनेट अब इजरायल के नये प्रधानमंत्री बन गये हैं और उन्होंने 12 साल से इजरायल की सत्ता पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू के साम्राज्य का अंत कर दिया है। हालांकि, नेफ्ताली बेनेट इजरायल के नये प्रधानमंत्री जरूर बन गये हैं, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो उनकी सरकार का स्वरूप बहुत हद तक महाराष्ट्र के मॉडल से मिलता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि शिवसेना के नेताओं की तरह ही नेफ्ताली बेनेट राष्ट्रवादी छवि वाले नेता रहे हैं और अब उन्होंने सरकार बनाने के लिए हर विचारधारा वाली लोकतांत्रिक पार्टियों के साथ हाथ मिलाई है।

Benjamin Netanyahu’s record 12-year run as Israel’s prime minister ended with parliament approving a new ‘government of change’ led by nationalist Naftali Bennett, a scenario few Israelis once could have imagined https://t.co/JrgFcbDdRB pic.twitter.com/e3EgufExMA

Naftali Bennett has become the new Prime Minister of Israel, but the government he has formed is largely influenced by the Maharashtra model of India.