...तो क्या वे एलियन थे, आसमान में दिखा कुछ ऐसा लोगों ने कहा, क्या है ये!

International

oi-Artesh Kumar

वेलिंगटन, 20 जून : न्यूजीलैंड के आसमान में लोगों ने एक विचित्र प्रकाश को देखा। लोग इसे देख हैरान रह गए। इस सर्पिल प्रकाश (spiralling light) ने लोगों के मन में फिर से एलियंस की मौजूदगी का एहसास कर गया। बर्न्स ने द गार्जियन को बताया कि, हाल के दिनों में, दुनिया भर में कई जगहों पर आकाश में अजीब घटनाओं का अनुभव हुआ है और न्यूजीलैंड में अजीब रोशनी उस सूची में नवीनतम कड़ी है। द गार्जियन ने बताया कि स्टीवर्ट द्वीप/रकीउरा पर एक स्टारगेजिंग गाइड, अलास्डेयर बर्न्स के अनुसार, आसमान में एक विशाल नीला सर्पिल आकार का चमकता हुए कोई चीज दिखा था। यह अंधेरे में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। द्वीप के कई लोगों ने इस घटना को आसमान में देखा था।

English summary

A spiralling light formation in the night sky left people stunned in New Zealand and once again sparked rumours and discussions about aliens. In the recent past, a number of places around the world have experienced odd happenings in the sky and the strange light in New Zealand is the latest addition to that list.