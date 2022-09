19 साल के लड़के ने अमेरिका के Memphis में चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, 2 लोगों की मौत, आरोपी फरार

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 8 सितंबर : अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी (शूटिंग) की घटना हुई है, जिसमें दो लोगों के मारे जाने की सूचना है। खबर के मुताबिक, गुरुवार को यूएस के टेनेसी (Tennessee ) राज्य के मेम्फिस (Memphis) में कथित तौर पर एक 19 वर्षीय नौजवान ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान उसने भयंकर तबाही मचाई है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से संदिग्ध आरोपी का नाम ईजेकील केली (Ezekiel Kelly) बताया जा रहा है। इस व्यक्ति ने शहर के चारों ओर घूमते हुए, अंधाधुंध फायरिंग (Multiple shootings were reported in Memphis of america) शुरू कर दी। उसने फेसबुक पर लाइव होकर फायरिंग को अंजाम दिया। ईजेकील के इस करतूत से इलाके में डर का माहौल व्याप्त हो गया है।



English summary

The police have released a picture of the teen as well as a description of the vehicle that he is driving. While he was initially in a blue or silver sedan with the "rear window busted out", police said that he is now in a grey SUV.