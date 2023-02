अमेरिका में सर्दी से टूटे पिछले सारे रिकॉर्ड, न्यू हैंपशायर में माइनस 108 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंचा पारा

अमेरिका के पूर्वोत्तर इलाके में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यू हैम्पशायर में विंडचिल और माउंट वाशिंगटन के शिखर पर माइनस 108 F तक गिर गया है।

छह महीने पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में 53 डिग्री पार तापमान दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक यह 100 सालों में अमेरिका का सबसे गर्म दिन था। ठीक छह महीने बाद एक बार फिर से अमेरिका में मौसम तबाही मचा रहा है। अमेरिका के पूर्वोत्तर इलाके में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यू हैम्पशायर में विंडचिल और माउंट वाशिंगटन के शिखर पर माइनस 108 F तक गिर गया है। इतने ठंड मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

माइनस 108 डिग्री फारेनहाइट पहुंचा तापमान

नेशनल वेदर सर्विस ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि खतरनाक रूप से ठंडी हवा के झोंकों का तापमान कुछ समय तक पूर्वोत्तर अमेरिका को प्रभावित करता रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू हैम्पशायर के माउंट वॉशिंगटन में रात भर तेज हवा और खून जमाने वाली ठंड दर्ज की गई। शनिवार को यहां माइनस 108 डिग्री फारेनहाइट (-78 डिग्री सेल्सियस) पारा दर्ज किया गया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक का सबसे कम तापमान बताया जा रहा है। इससे पहले माउंट वाशिंगटन का पिछला रिकॉर्ड 2004 में शून्य से 102.7 डिग्री फारेनहाइट कम था।

कई इलाकों में दर्ज हुआ रिकॉर्ड तापमान

यूएसए टुडे के अनुसार, राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा कि प्रोविडेंस, रोड आइलैंड, ब्रिजपोर्ट, कनेक्टिकट और बोस्टन, मैसाचुसेट्स में रिकॉर्ड कम तापमान दर्ज किया गया। माउंट वॉशिंगटन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक 100 मील प्रति घंटे (160 km/h) की रफ्तार से हवा चल रही थी। हैम्पडेन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने एक बयान में कहा कि तेज हवा की वजह से साउथविक, मैसाचुसेट्स में एक कार पर एक पेड़ गिर गया, जिससे एक बच्चे की जान चली गई। इस हादसे में ड्राइवर भी बुरी तरह से जख्मी हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

❄️💨❄️This is EXTREME WEATHER! Right now Mount Washington is living up to the reputation of having the worse weather in the world.

INSANE conditions Temp -42° F, Wind Chill -101° F, Wind Gusts 127 mph! https://t.co/vr4pGu9p7G

From the summit cam 230-240pm. #OHwx #PAwx pic.twitter.com/6N30euV9oL — NWS Cleveland (@NWSCLE) February 3, 2023

बेहद ही अधिक ठंड की वजह से बोस्टन समेत कई जगहों पर स्कूलों को बंद कर दिया गया। कई शहरों के निवासियों की सहायता के लिए इमरजेंसी उपाय किए जा रहे हैं। बेघर लोगों को भीषण ठंड से बचाने के लिए वार्मिंग केंद्र खोले जा रहे हैं। लोगों को घरों से न निकलने की चेतावनी भी दी जा रही है। मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हेली ने शहर के मुख्य रेल टर्मिनल साउथ स्टेशन को आपातकालीन आश्रय के रूप में काम करने के लिए रात भर खुला रखने का आदेश दिया।

The current @MWObs was established in 1933, but there are records at Mount Washington going further back that include a -50 F reading on January 22, 1885. This is also the NH state record for the coldest temperature. Still -46 F with 97 mph winds and a -108 F wind chill at 10 pm. pic.twitter.com/iiRYs2aGfz — NWS Eastern Region (@NWSEastern) February 4, 2023

