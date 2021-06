ISIS आतंकी की मां ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा दयालु, बेटी के लिए मांगी रहम की भीख

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 16: अफगानिस्तान की जेल में बंद आईएसआईएस आतंकी और केरल की रहने वाली निमिशा ऊर्फ फातिमा की मां ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बेहद दयालु हैं और वो उनकी बेटी को माफ कर देंगे। फातिमा की मां को उम्मीद है कि मोदी सरकार उनकी बेटी पर रहम खाएगी और माफ कर देगी। आपको बता दें कि आईएसआईएस आतंकी निमिशा ऊर्फ फातिमा अफगानिस्तान की जेल में बंद है और उसके शौहर की मौत इस्लामिक स्टेट पर हुए एक हमले में हो चुकी है। (सभी तस्वीर-फाइल)

The mother of an ISIS woman from Kerala expects the Modi government to forgive her daughter and allow her to return to India.