चंद्रमा की वो फोटो जिसे पाने में साइंटिस्ट्स के छूटे पसीने, 2 साल में मिली खास तस्वीर

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 26 अगस्त। चांद्रमा पर ऐसे ही लोग आशियाना बनाने का सपना देखते। ब्रह्मांड में चांद वो उपग्रह जिसे खूबसूरती का एक मानक माना गया है। जब भी सुंदरता की बात आती है तो उसकी तुलना हम चांद के सापेक्ष करते हैं। वाकई चांद की सुंदरता ही उसकी पहचान है। चांद्रमा के आगे खुद उसकी ही फोटो फीकी पड़ जाती है। ऐसे में साइंटिस्ट्स ने चांद की एक ऐसी फोटो लेने की योजना पर काम किया जिसके आगे इस खूबसूरत उपग्रह दूसरी सारी फोटो फेल हो जाए। इस योजना पर कामयाबी तो मिली लेकिन एक तस्वीर लेने में लंबा वक्त लग गया।\

Two years ago, I teamed up with fellow astrophotographer and planetary scientist @MatherneConnor to capture the most ridiculously detailed moon image we could. Over the last few months we put our heads together again to come up with something even clearer. Behold: pic.twitter.com/SebeDRJx2h