चंदा मामा हमें छोड़कर जा रहे हैं, और हम उन्हें जाने से नहीं रोक सकते हैं! जानिए पृथ्वी पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 02: चंदा मामा हमसे दूर जा रहे हैं। हर साल। हर साल हमारा चंद्रमा स्पष्ट रूप से पृथ्वी से दूर जा रहा है। हालांकि, जाने की रफ्तार इतनी कम है, कि उसे महसूस नहीं किया जा सकता है। लेकिन, रिसर्च में पता चला है कि चांद लगातार हमारी पृथ्वी से दूर जा रहा है और पृथ्वी से दूर जाते चंद्रमा को रोकने का कोई उपाय नहीं है, कम से कम इंसानों की शक्ति के बाहर की ये चीज है।

English summary

Amazing celestial phenomena are happening in the universe and scientists have discovered that the Moon is constantly moving away from our Earth.