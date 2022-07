मंकीपॉक्स ने अमेरिका में मचाया कोहराम! बाइडेन प्रशासन की उड़ी नींद, 'स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी' लागू

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 30 जुलाई : संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना महामारी के बाद अब मंकीपॉक्स वायरस कहर मचाए हुए हैं। इस वायरस ने अब बाइडेन प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। अब तक अमेरिका में मंकीपॉक्स के 5 हजार से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो यहां सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसको देखते हुए यहां राज्य आपदा आपातकाल घोषित कर दिया गया है।

English summary

After coronavirus, the United States is witnessing a surge in monkeypox cases and is now on top of the list of the countries which have been affected the most by the current outbreak. Within the US, a large number of cases are concentrated in New York that has now declared a “State Disaster Emergency” to check the spread of the disease.