रूस का नाम सुनकर कांप उठा यह देश, कहा, 'कोई सुरक्षित नहीं' पुतिन से बचाओ!

Artesh Kumar

चिशिनाउ, 25 जुलाई : रूस ने यूक्रेन की हालत खराब कर दी है। इससे पड़ोसी देश मॉल्डोवा (Moldova) काफी डरा हुआ है। मॉल्डोवा के प्रधानमंत्री नतालिया गवरिलिता ने कहा है कि वह बहुत चिंतित हैं कि रूस आगे उनके देश पर आक्रमण करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सुरक्षित नहीं है। हाल के महीनों में मॉस्को की सेना ने यूक्रेन के दक्षिण और पूर्व में मॉल्डोवा-यूक्रेन सीमा के पास बढ़त हासिल करने के बाद नतालिया गवरिलिता ने यह चेतावनी दी।



Moldova's Prime Minister has said she is very worried Russia will invade her country next, while warning that no country is safe from Vladimir Putin.