‘गलती से चली मिसाइल', राजनाथ सिंह का संसद में बयान, भारत के साथ US, चीन से भी निराश हुआ पाकिस्तान

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/इस्लामाबाद, मार्च 15: पाकिस्तान के इलाके में भारतीय मिसाइल की फायरिंग को लेकर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में अपना बयान दिया है और राजनाथ सिंह ने कहा है कि, पाकिस्तानी क्षेत्र में भारतीय मिसाइल के गिरने को लेकर 'भारत ने खेद जताई है और गलती से मिसाइल चली है'। वहीं, भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा है कि, भारत की तरफ से उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए गये हैं। लेकिन, पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर कई आरोप लगाए गये हैं।

English summary

Rajnath Singh has given information about the Indian missile that fell in Pakistan in Parliament, while America has taken India's side.