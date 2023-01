अंटार्कटिका में मिले ऐसे उल्कापिंड, जिनसे खुल सकता है पृथ्वी का ये रहस्य

वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में एक दुर्लभ उल्कापिंड खोजा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे पृथ्वी के निर्माण के बारे में काफी अहम जानकारी जुटाई जा सकती है।

वैज्ञानिकों को हाल ही में एक बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने अंटार्कटिका में एक बड़ा उल्कापिंड खोजा है, जिससे पृथ्वी के निर्माण का रहस्य खुल सकता है। यह उल्कापिंड कई हजार या लाखों वर्षों से अंटार्कटिका की बर्फ में दवा पड़ा था। इस मिशन में वैज्ञानिकों को सैटेलाइट और जीपीएस ने काफी मदद की है। 7.6 किलो ग्राम वजन वाले बड़े उल्कापिंड को देखकर वैज्ञानिक इतने उत्साहित थे कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन, उत्साह में भी उन्होंने उसे हाथ से छूने की गलती नहीं की और आगे की रिसर्च के लिए उसे सहेज कर तत्काल प्लास्टिक के बैग में डाल लिया। (पहली तीनों ही तस्वीरें- 7.6 किलो ग्राम वजनी उल्कापिंड और अंटार्कटिका के उस ब्लू आइसफिल्ड की हैं, जहां से यह खोजा गया है)

Scientists have discovered a meteorite weighing 7.6 kg in Antarctica, which is rare. Scientists are hoping to solve the mystery of Earth's creation through this