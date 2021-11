बेकार गई पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों की शहादत, इमरान सरकार ने तहरीक-ए-लब्बैक से किया समझौता

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, नवंबर 03: पाकिस्तान में दसियों पुलिसवालों की शहादत बेकार हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने प्रतिबंधित इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक के ना सिर्फ सैकड़ों समर्थकों को जेल से रिहा कर कर दिया है, बल्कि टीएलएपी के साथ हुई नई डील के तहत इमरान खान ने टीएलपी को चुनाव लड़ने की भी इजाजत दे दी है। प्रतिबंधित इस्लामी पार्टी के साथ इमरान सरकार ने समझौता कर लिया है, बावजूद इसके कि टीएलपी ने पाकिस्तान के कम से कम 7 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी।

English summary

The Imran Khan government has tied up with the radical organization Tehreek-e-Labbaik and has been allowed to contest the elections.