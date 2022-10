मंगल ग्रह सदियों से है 'बंजर'! क्यों नहीं है इस 'रहस्यमयी' ग्रह पर जीवन? उठ गया रहस्य से बड़ा पर्दा

International

oi-Artesh Kumar

पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही जीवन है। हालांकि, एलियंस की खबरें अन्य ग्रहों पर जीवन होने की आशा को मजबूती प्रदान करता है। अगर एलियन के वजूद को एक परियों की कहानी, एक कल्पना मानकर नजरअंदाज भी करते हैं तो धरती से मिलता जुलता मंगल ग्रह पर कभी जीवन था या नहीं, अभी भी शोध का विषय बना हुआ है। लेकिन लग रहा है कि अब यहां भी उम्मीद खत्म होती दिख रही है। इसको लेकर एक रिसर्च में दावा किया गया है कि मंगल ग्रह पर जीवन था ही नहीं। अब हम यह अवश्य जानना चाहेंगे कि आखिर वह क्या वजह रही होगी जिसके कारण रहस्यमयी ग्रह मंगल पर जीवन समाप्त हो गया। कहते हैं कि पुरातन मंगल ग्रह पर कभी सूक्ष्मजीवन ने जलवायु परिवर्तन (Climate Change on Mars) का ऐसा दौर ला दिया था जिससे लाल ग्रह पर जीवन ही समाप्त हो गया था।

English summary

The new theory comes from a climate modeling study that simulated hydrogen-consuming, methane-producing microbes living on Mars roughly 3.7 billion years ago. At the time, atmospheric conditions were similar to those that existed on ancient Earth during the same period. But instead of creating an environment that would help them thrive and evolve, as happened on Earth, Martian microbes may have doomed themselves just as they were getting started, according to the study published Oct. 10 in the journal Nature Astronomy. (opens in new tab)