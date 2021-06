UNGA में भारत को मिली बड़ी कामयाबी, दोस्त मालदीव को दिलाया अध्यक्ष का पद, जानिए क्या फायदा होगा

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 08: यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। भारत हिंद महासागर में प्रमुख स्थान रखने वाले अपने दोस्त देश मालदीव को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अध्यक्ष का पद दिलाने में कामयाब रहा है। भारत के लिए मालदीव को अध्यक्ष पद दिलाना कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी जो यूएनजीए के अध्यक्ष हैं, वो तुर्की के रहने वाले हैं, जो इन दिनों पाकिस्तान के समर्थन में कई बयान देकर भारत के निशाने पर आए थे।

भारत के सपोर्ट से पहली बार UNGA के अध्यक्ष पद पर काबिज हुआ मालदीव, 143 वोटों से जीते अब्दुल्ला शाहिद

Mavdiv's Foreign Minister Abdullah Shahid has managed to win the post of Speaker of the United Nations General Assembly with the help of India.