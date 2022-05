ब्रिटिश संसद में पाकिस्तान की खिंचाई, रामी रेंजर बोले, कश्मीर में तबाही मचाने के लिए कौन जिम्मेदार?

International

लंदन, 18 मई : पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव की खबरों से कोई अंजान नहीं है। भारत ने कई बार इन मुद्दों को विश्व के समक्ष रखा है। हालांकि, इस विषय पर अभी तक कोई भी संतोषजनक फैसला नहीं हुआ है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के पेशावर में दो सिख व्यापारियों की हत्या कर दी गई थी। इस विषय को लेकर लंदन के हाउस ऑफ लॉर्डस ( ब्रिटिश संसद) में भारतीय मूल के लार्ड रामी रेंजर ने पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। दरअसल, लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने ब्रिटिश संसद में कश्मीर का मुद्दा उठाया इस पर रामी रेंजर ने उनकी बातों पर कड़ी आपत्ती जताते हुए ब्रिटिश संसद में पाकिस्तान की खिंचाई कर डाली।

रामी रेंजर ने की पाकिस्तान की खिंचाई

लार्ड रामी रेंजर ने कहा, कुर्बान हुसैन जानते हैं कि पेशावर में पिछले सप्ताह मज़हब के नाम पर दो सिख व्यापारियों की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में अहमदिया, सिखों, ईसाइयों, हिंदुओं को धर्म के नाम पर सताया और प्रताड़ित किया जाता है। उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, शिया मस्जिदों पर हमला किया जाता है।

कौन हथियार सप्लाई करता है

रामी रेंजर ने पाकिस्तान की खिंचाई करते हुए संसद में मौजूद अन्य सदस्यों के समक्ष कुर्बान हुसैन से पूछा कि, कश्मीर में आतंकियों को कौन हथियार सप्लाई कर रहा है? कौन उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, कौन उन्हें कश्मीर जैसे जन्नत में तबाही मचाने के लिए उकसा रहा है? ऐसी स्थिति में सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ, पाकिस्तान (एचआरसीपी- पाकिस्तान का मानवाधिकार आयोग) ने मांग की थी कि पुलिस अपराधियों की पहचान कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार करे। एचआरसीपी ने कहा, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

भारत ने कहा, सख्त कार्रवाई करे पाकिस्तान

भारत ने पाकिस्तान में सिख व्यापारियों की नृशंस हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया। साथ ही भारत ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले की ईमानदारी से जांच करने और इस निंदनीय घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आह्वान किया।

दो सिख व्यापारियों को गोली मारी

बता दें कि, पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को दो सिख व्यापारियों की अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमला उपनगर सरबंद में हुआ था। पेशावर पुलिस ने कहा था कि मारे गए दोनों सिख सरबंद के बाटा ताल बाजार में मसाले बेचने वाले दुकानदार थे। मृतकों की पहचान सलजीत सिंह (42) और रंजीत सिंह (38) के रूप में हुई थी। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

15 हजार सिख पेशावर में रहते हैं

पेशावर में सिख समुदाय के करीब 15 हजार लोग रहते हैं। इनमें से अधिकांश प्रांतीय राजधानी के समीप जोगन शाह में रहते हैं। पेशावर में रहने वाले सिख समुदाय के अधिकांश लोग व्यापार करते हैं।

कौन हैं रामी रेंजर

एनआरआई उद्यमी रामी रेंजर को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए नामित किया गया था। साल 1947 में गुजरानवाला (वर्तमान में पाकिस्तान में) में जन्मे रामी रेंजर अपनी मां, 7 भाई और एक बहन के साथ भारत के पंजाब में आ गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाजन के दौरान उनके पिता कि गुजरानवाला में हत्या कर दी गई थी।

पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गए

चंडीगढ़ सरकारी कॉलेज से स्नातक की डिग्री लेने के बाद वह कानून के पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन चले गए थे। रामी रेंजर ने अपना पहला कार्गो शिपिंग व्यापार मात्र दो पाउंड (वर्तमान में लगभग 177 रुपये) से शुरू किया था। आज वह सन मार्क लिमिटेड, सी एयर और लैंड फॉरवार्डिंग लिमिटेड के चेयरमैन हैं। वर्तमान में वह ब्रिटिश सिख एसोसिएशन के चेयरमैन हैं।

