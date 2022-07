मांस की बढ़ती कीमतों के लिए महिलाओं की जांघें जिम्मेदार, इमाम का घिनौना बयान

International

बिस्केक, 20 जुलाई : मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में एक अवॉर्ड विजेता इमाम सदयबकास डूलोव ने महिलाओं के शरीर लेकर बेतुका बयान दे दिया है। इमाम ने कहा कि मांस की बढ़ती कीमतों के लिए महिलाओं का कम कपड़ा पहनना जिम्मेदार है। मौलाना ने फूहड़ बयान देते हुए आगे कहा कि, शहर में मांस की कीमतें कब बढ़ जाती हैं? यह तब बढ़ जाता है जब महिलाओं का मांस सस्ता हो जाता है। महिला का मांस सस्ता हो जाता है जब वह अपनी त्वचा को न्यूड करती हैं। एक महिला का मांस तब सस्ता होता है जब वह अंग प्रदर्शन करती है, अंगूठे की तरह जांघें भी दिखाने लगती है।'

इमाम का भद्दा बयान

इमाम डूलोव हाल ही में राजधानी बिस्‍केक में एक कार्यक्रम के दौरान इस तरह की भद्दी बात कही थी। बता दें कि, एक इस्लामिक विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में काम कर चुके है। उन्हें अब तक कई पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। बता दें कि, इस मौलान ने बुजुर्ग मर्दों से इस अपमानजनक काम को समाप्त करने कहा था। उसने महिलाओं से कम और चिपके कपड़े नहीं पहनने का आह्वान किया था।

मांस की बढ़ती कीमतों के लिए महिलाओं की जांघें जिम्मेदार

53 वर्षीय इमाम डूलोव की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हो रही है। किर्गिस्तान के लोग इमाम पर महिलाओं का अपमान करने और उसके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ आपराधिक जांच की मांग कर रहे हैं।

An award-winning Imam in Muslim-majority Kyrgyzstan has blamed women’s thighs for the skyrocketing prices of meat in the country. He said that women have cheapened them by showing too much of their skin.