पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत, सजा की समीक्षा के बिल को मिली मंजूरी

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। पाकिस्तना की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की संसदीय पैनल से बड़ा राहत मिली है। गुरुवार को पाकिस्तान संसदीय पैनल ने सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा के लिए सरकार के बिल को मंजूरी दे दी है। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय अदालत के निर्देशों के अनुरूप कुलभूषण जाधव की सजा पर समीक्षा करने की मांग की गई है जिसे संसदीय पैनल ने अपनी मंजूरी दी। इस दौरान विपक्ष ने इस बिल का जमकर विरोध किया।

बता दें कि भारतीय नौसेना से अवकास प्राप्त 50 वर्षीय कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद में शामिल होने के आरोप में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने साल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2017 में ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जुलाई, 2019 में पाकिस्तान सरकार से कहा था कि वह कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराए जाने और सजा देने के फैसले की प्रभावी समीक्षा व पुनर्विचार करे। इसके अलावा कोर्ट ने जाधव को बिना देने भारत द्वारा राजनयिक पहुंच देने का आदेश दिया था।

Pakistan National Assembly’s Standing Committee on Law and Justice has approved a bill that seeks a review of the conviction of Indian national Kulbhushan Jadhav, who has been sentenced to death by a military court. (File photo) pic.twitter.com/iWFOksHIxo