जानिए तीन किलर व्हेल के गर्भवती होने पर क्यों खुश हैं वैज्ञानिक

oi-Anjan Kumar Chaudhary

विक्टोरिया, 21 सितंबर: अमेरिका से लेकर कनाडा तक जीव वैज्ञानिक इन दिनों काफी रोमांचित हैं। जबसे उन्हें पता चला है कि ब्रिटिश कोलंबिया में एकसाथ तीन-तीन ओर्का व्हेल गर्भवती हो गई हैं, वे सिर्फ एक ही दुआ कर रहे हैं कि आने वाले समय में जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। बड़ी बात ये है कि ब्रिटिश कोलंबिया के समंदर में किलर व्हेल के गर्भवती होने का पता अमेरिकी वैज्ञानिकों को चला है और वे भी कनाडा के वैज्ञानिकों से कम उत्साहित नहीं हैं। इन व्हेलों पर वे ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रख रहे हैं। उनकी हर हरकत का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। उनके शरीर में होने वाले बदलावों को पढ़ने की कोशिश हो रही है।(सभी तस्वीरें सौजन्य: वाइल्ड वर्सेज यू ट्यूब चैनल के वीडियो ग्रैब से)

English summary

Three orca whales have become pregnant together in the ocean of British Columbia, Canada, due to which scientists are very happy