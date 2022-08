दुनिया भर में Johnson & Johnson बेबी पाउडर की बिक्री बंद होगी, जानें कंपनी ने क्यों लिया ऐसा फैसला

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 12 अगस्त : जॉनसन एंड जॉनसन के टैल्क आधारित बेबी पाउडर को लेकर बड़ी खबर है। बता दें कि, इस बेबी पाउडर की बिक्री आगे बंद हो जाएगी। पहले सभी इस प्रोडक्ट को बच्चों के लिए सेफ समझते थे। भारत के अधिकांश घरों में आपको बेबी प्रोडक्ट्स में जॉनसन एंड जॉनसन का टैल्क आधारित बेबी पाउडर आपको दिख जाएगा। अब आने वाले साल से इसकी बिक्री बंद हो जाएगी। कंपनी ने 2023 में दुनियाभर में टैल्क बेस्ड बेबी पाउडर Johnson & Johnson को बाजार से हटाने के फैसला कर लिया है।

English summary

Johnson & Johnson will stop selling talc-based baby powder globally in 2023, the drugmaker said on Thursday, more than two years after it ended US sales of a product that drew thousands of consumer safety lawsuits.