चीन को रोकने के लिए अमेरिका-जापान में ऐतिहासिक समझौता, वॉशिंगटन से बीजिंग को भेजा गया सख्त संदेश

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अप्रैल 17: चीन के खिलाफ जापान और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता किया गया है, जिसके तहत इस्ट चायना सी और साउथ चायना सी में जापान और अमेरिका एक साथ मिलकर चीन की चुनौतियों का जबाव देंगे। अमेरिका और जापान के बीच इस बात को लेकर भी सहमति बन गई है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, लिहाजा दोनों देश एक साथ चीन का विरोध करेंगे। अभी जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चीन के खिलाफ कई तीखे बयान दिए हैं और माना जा रहा है कि जापानी प्रधानमंत्री के बयान के बाद चीन का बौखलाना तय है।

I was honored to welcome Prime Minister Suga to the White House today as we usher in a new era of friendship between the U.S. and Japan. Both Pacific nations, we are also united by our shared commitment to the universal values of freedom, democracy, and human rights. pic.twitter.com/QJgbjNnceE