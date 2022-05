'आग के साथ खेल रहा है चीन', ताइवान पर हमले की प्लानिंग कर रहे चीन को बाइडेन ने धमकाया

International

टोक्यो, 23 मई : चीन की विस्तारवादी नीति से हर कोई वाकिफ है। वह हर बार अपनी ताकत दिखाकर दुसरे देशों को डराने की कोशिश करता आ रहा है। हालांकि, अमेरिका ड्रैगन की इस चाल को समझ चुका है। उसने चीन को लेकर अपनी विदेश नीतियों में भी बदलाव किया है। क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उसे करारा जवाब मिलेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या आपका इशारा सेना की ओर है, तो इस पर बाइडेन ने 'हां' में जवाब दिया।

English summary

US President Joe Biden said on Monday he would be willing to use force to defend Taiwan, rallying support on his first trip to Asia since taking office for U.S. opposition to Chinas growing assertiveness across the region.