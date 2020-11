US: ट्रंप से कोर्ट में चुनावी घमासान के लिए बाइडेन ने किया फंड रेजर कैंपेन का ऐलान, मांगी 5 डॉलर की मदद

International

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। जैसे-जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर तस्वीर साफ हो रही है वैसे-वैसे वर्तमान राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की धड़कने तेज होती जा रही है। सामने आ रहे नतीजों को लेकर कई अमेरिकी मीडिया हाउस ने दावा किया है कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन वाइट हाउस के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इस बीच वोटों की गितनी पर सवाल खड़े कर चुकी ट्रंप टीम ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है।

मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रचार टीम ने मिशिगन में मतपत्रों की गिनती को रोकने के लिए एक मुकदमा दायर किया है। बता दें कि मिशिगन में अभी वोटों की गिनती जारी है जिसे रोकने के लिए ट्रंप की प्रचार टीम ने मतगणना रोकने की अपील की है। मिशिगन में जो बाइडेन का पलड़ा फिलहाल भारी लग रहा है। इसके अलावा ट्रंप की टीम ने कोर्ट से विस्कॉन्सिन राज्य में वोटों की गिनती फिर से कराए जाने की भी मांग की है। इस बीच ट्रंप के कोर्ट जाने की बात पर जो बाइडेने ने भी पटलवार किया है।

To make sure every vote is counted, we’re setting up the largest election protection effort ever assembled. Because Donald Trump doesn’t get to decide the outcome of this election — the American people do.

