'बगावत' कर जापान की राजकुमारी ने जिस लड़के से की लव मैरिज, वो वकालत की परीक्षा में हुए फेल

oi-Abhijat Shekhar

टोक्यो, नवंबर 02: शाही परिवार को ठुकराकर पिछले महीने जापान की राजकुमारी माको ने एक आम लड़के से मोहब्बत के बाद शादी रचाई थी, लेकिन उनके पति कोमुरी केई वकालत की परीक्षा में फेल हो गये हैं। न्यूयॉर्क स्टेट बार परीक्षा में जापानी राजकुमारी के पति ने खराब प्रदर्शन किया है और परीक्षा पास करने में नाकामयाब हो गये हैं।

English summary

The Japanese princess had to leave the royal family after marriage and is now living in a one-room apartment in Tokyo.