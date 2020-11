मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन ट्रायल में कामयाब, इवांका ने अपने पिता डोनाल्ड ट्रंप को दिया पूरा श्रेय

International

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है। मौजूदा वक्त में अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां एक करोड़ से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इस बीच अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने एक राहत भरी खबर दी है, जिसके मुताबिक उसकी वैक्सीन 94.5 प्रतिशत कारगर है। इस पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रंप पर निशाना साधा। जिस पर उनकी बेटी इवांका ट्रंप ने पलटवार किया है।

Coronavirus India Update: Moderna का दावा, 94% से ज्यादा प्रभावी है हमारी Vaccine | वनइंडिया हिंदी

दरअसल एक सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि मॉडर्ना की वैक्सीन सफल रही है, इसके लिए ट्रंप नहीं बल्कि वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है। जिस पर इवांका ने पलटवार करते हुए लिखा- " फैक्ट चेक: ये मॉडर्ना वैक्सीन वही है, जिसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जनवरी 2020 को पार्टनरशिप की थी, ताकी उसे बनाया जा सके। मैं फिर से कहती हूं कि 13 जनवरी 2020 को। बस खुश रहिए, अमेरिका और दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है।

Fact Check: This Moderna /NIH vaccine is literally the one that President @realDonaldTrump partnered with Moderna to create on January 13, 2020... I repeat January 13th, 2020.

Just be happy. This is great news for America and for the world! 🇺🇸 https://t.co/Oq9UTwOfet