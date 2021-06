इजरायल ने बनाई ऐसी टेक्नोलॉजी कि 'पत्थर' हो जाएंगे सैनिक, अदृश्य होकर बरपाएंगे दुश्मनों पर कहर

International

oi-Abhijat Shekhar

तेल अवीव, जून 30: साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इजरायल लगातार नये नये कीर्तिमान बना रहा है और इस बार इजरायल के वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी का ऐसा नमूना पेश किया है, जिसके बारे में शायद किसी भी देश ने कल्पना नहीं की होगी। जी हां, इजरायली रक्षा मंत्रालय ने अपने देश की पोलारिस सॉल्यूशन कंपनी के साथ मिलकर आश्चर्यजनक टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है, जिसके तहत इजरायली सैनिक पूरी तरह से अदृश्य हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे और फिर अपने दुश्मनों पर कहर बरपा सकेंगे।

English summary

The Israeli Defense Ministry has created a new technology, using which Israeli soldiers will disappear and will not be visible to enemies.