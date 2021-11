सीरिया पर फिर मिसाइल हमला, क्या इजरायल को रोक पाएंगे ईरान-सीरिया और हिज्बुल्लाह?

International

oi-Abhijat Shekhar

दमस्कस, नवंबर 17: सीरिया से चल रहे तनाव के बीच इजरायल मे सीरिया में मिसाइलों से हमला किया है, जिसकी पुष्टि सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना ने की है। सीरिया की सरकारी समचार एजेंसी सना ने कहा है कि, इजरायली डिफेंस फोर्स ने मंगलवार रात दमिश्क के दक्षिण में एक खाली इमारत की ओर गोलान हाइट्स से दो मिसाइलें दागीं हैं, जिनमें से एक मिसाइल को मार गिराया गया। (सभी तस्वीर फाइल)

भारत करता रहेगा पाकिस्तान में 'सर्जिकल स्ट्राइक', UNSC में आतंकवाद पर मोदी सरकार की दो टूक

English summary

Israel has once again fired missiles at Damascus, Syria, will Syria, Iran and Hezbollah be able to stop Israel together?